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Marmaris'te Fuhşa Zorlama Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Marmaris'te Fuhşa Zorlama Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuğun fuhşa zorlanmasıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda iki kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri, fuhuş amaçlı faaliyet gösteren şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 yaşındaki çocuğu fuhşa zorlayan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından korsan taksici M.A.'nın 35 BVY ... plakalı araçla fuhuş amaçlı faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçem ekipler, aracı Turban Kavşağı'ndan itibaren fiziki takibe aldı. Araç, İçmeler Mahallesi'ndeki bir otele geldiği sırada S.K. isimli 17 yaşındaki bir kişinin araçtan inerek içeri girerken, araç sürücüsü M.A. ve araçta bulunan P.G.'nin ise araç içerisinde beklediği görüldü. Takibin devamında aracın hareket etmesi üzerine ekipler müdahalede bulunarak M.A. ve P.G. isimli şahısları yakaladı. Otel önünde bir süre daha izleme yapan ekipler, S.K.'yi de otelden çıktığı esnada gözaltına aldı. Konuyla ilgili bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve otelde konaklayan M.D.'nin ifadesine başvurulurken, şahsın 3 bin 500 TL karşılığında İzmir'den bir telefon numarası aracılığıyla anlaşma yaptığını ve ödemeyi IBAN üzerinden gönderdiğini beyan ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A. ve P.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 2 şahıs 'Fuhuşa Teşvik ve Yer Temin Etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 yaşından küçük olan S.K.'nın ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gözetim altına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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