Marmaris'te Barlar Sokağı'nda Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Barlar Sokağı'nda bulunan bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta bulunan bir barda saat 07.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (23), A.C.N. (24), B.S. (27) ve Z.Ç. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.A. ve A.C.N. isimli şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan H.A.'nın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından olayın şüphelilerinden B.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, barın işletmecisi olduğu öğrenilen Z.Ç.'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA