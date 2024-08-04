Marmaris'te Akran Zorbalığı: 6 Kız 2 Kızı Dövdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan akran zorbalığı ve genç kızların içine düştüğü durum görenleri şaşırttı. Henüz 14-15 yaşlarında olan 6 kız yanlarına çağırdıkları 2 kızı evire çevire dövdü. Yanlarında yetişkin bir erkek olmasına rağmen ağza alınmayacak küfürlerle zorbalık yapan kızlar, uyguladıkları şiddeti kayda aldılar. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Marmaris'te bir araya gelen 6 kız çocuğu, iddiaya göre sevdikleri bir erkekten uzak durmasını istedikleri F.K. ve A.A. isimli kızları yanlarına çağırıyor. Çağrılan yere gelen kızları adeta evire çevire döven 6 kızı, yanlarında bulunan bir erkek engellemek istese de başarılı olamıyor. Şiddete uğrayan kızların şikayeti üzerine olay esnasında çekilen görüntüleri de ele geçiren polis ekipleri, akranlarına şiddet uygulayan 6 kız ve ailesi hakkında işlem başlattı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştılar

F.K. ve A.A. isimli kızlar ve aileleri tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan çalışmalarda, diğer kızların uyguladıkları şiddeti kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı. Görüntü kayıtları ile birlikte çalışma başlatan polis ekipleri zorbalık yapan tüm kızların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Şiddet uygulayan kızlar ve aileleri hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenilirken, mağdur kızlar ve ailelerinin mahkemeye başvurduğu öğrenildi. - MUĞLA