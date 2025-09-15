Marmaris'te 74 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18'i çocuk toplam 74 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

