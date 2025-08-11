Marmaris'te 3'ü Çocuk 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te 3'ü Çocuk 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aşıklar Tepesi mevkiinde düzensiz göçmenlerin yakalanması üzerine gerçekleştirilen operasyon sonucu 19 düzensiz göçmen, 3 çocukla birlikte yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla ili Marmaris ilçesi Aşıklar Tepesi mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 16 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.