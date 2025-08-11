Marmaris'te 3'ü Çocuk 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla ili Marmaris ilçesi Aşıklar Tepesi mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 16 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. - MUĞLA