Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti

Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
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Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
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İstanbul Marmaray'da bir erkek yolcu, arkası dönük halde ayakta duran genç kızın saçlarını koklamaya çalıştı. Taciz anı, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da Marmaray hattında kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Ayakta duran genç bir kızın arkasında oturan erkek yolcu, kızın saçını koklamaya çalıştı. Rahatsız edici anlar, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, İstanbul Marmaray'da seyir halindeki bir vagonda meydana geldi. Görüntülerde, arkası dönük bir şekilde yolculuk eden genç kızın hemen arkasında bulunan bir adamın, birkaç kez saçına yaklaşıp koklamaya çalıştığı anlar açıkça görülüyor. Genç kız ise bu sırada olup bitenden habersiz yolculuğuna devam ediyor.

GÖRÜNTÜ İNFİAL YARATTI

Taciz anlarını fark eden bir başka yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve infial yarattı. Çok sayıda kullanıcı, görüntülerdeki şahsın tespit edilip gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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