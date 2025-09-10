Marmaray istasyonu önünde korkunç olay: Aracın içinden ceset çıktı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İstasyon Caddesi'nde asfalt çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSTAÇ ekipleri, park halindeki araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

BİR TÜRLÜ UYANDIRAMAYINCA POLİSE HABER VERDİLER

Halkalı Marmaray durağı önünde park halinde bulunan bir otomobilin yanına giden çalışanlar, sürücü koltuğunda yatan kişiyi uyarmak istedi. Hareketsiz yatan kişiyi uyandıramayan ekipler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri de hareketsiz yatan erkek kişiyi uyandıramayınca polis ekipleri camı kırdı ve otomobilin kapısını açtı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü koltuğunda oturan kişinin öldüğünü belirledi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ ATK RAPORU SONRASI NETLİK KAZANACAK

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken araç ise çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kişinin kesin ölüm sebebi ise Adli Tıp Kurumu'nun raporu sonrası netlik kazanacak.

10 GÜNDÜR PARK HALİNDE

Öte yandan, aracın yaklaşık 10 gündür Marmaray istasyonu önünde park halinde olduğu belirlendi.