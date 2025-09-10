Haberler

Marmaray istasyonu önünde korkunç olay: Aracın içinden ceset çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Marmaray istasyonu önünde korkunç olay: Aracın içinden ceset çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Marmaray istasyonu önünde korkunç olay: Aracın içinden ceset çıktı
Haber Videosu

İstanbul Küçükçekmece'de Marmaray istasyonu önünde park halinde bulunan araçtan erkek cesedi bulundu. Aracın 10 gündür park halinde olduğu tespit edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İstasyon Caddesi'nde asfalt çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSTAÇ ekipleri, park halindeki araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

BİR TÜRLÜ UYANDIRAMAYINCA POLİSE HABER VERDİLER

Halkalı Marmaray durağı önünde park halinde bulunan bir otomobilin yanına giden çalışanlar, sürücü koltuğunda yatan kişiyi uyarmak istedi. Hareketsiz yatan kişiyi uyandıramayan ekipler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Marmaray istasyonu önünde korkunç olay: Araç içinden ceset çıktı

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri de hareketsiz yatan erkek kişiyi uyandıramayınca polis ekipleri camı kırdı ve otomobilin kapısını açtı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü koltuğunda oturan kişinin öldüğünü belirledi.

Marmaray istasyonu önünde korkunç olay: Araç içinden ceset çıktı

KESİN ÖLÜM SEBEBİ ATK RAPORU SONRASI NETLİK KAZANACAK

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken araç ise çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kişinin kesin ölüm sebebi ise Adli Tıp Kurumu'nun raporu sonrası netlik kazanacak.

Marmaray istasyonu önünde korkunç olay: Araç içinden ceset çıktı

10 GÜNDÜR PARK HALİNDE

Öte yandan, aracın yaklaşık 10 gündür Marmaray istasyonu önünde park halinde olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kayyum heyetinden Gürsel Tekin'in 31 kişilik listesi için ilk açıklama

Kayyum heyetinden Gürsel Tekin'in 31 kişilik listesi için ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dökülen dişleri yeniden çıkartan ilaç geliştirildi

Dişler yeniden çıkarılabilir! Piyasaya sürüleceği tarih belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.