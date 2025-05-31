Çocuklarının gözü önünde babanın burnunu kıran saldırgan kendini böyle savundu

Maltepe'de dün meydana gelen olayda, Marmaray'da çocuklarının yanında saldırıya uğrayan baba D. E. kendisine yumruk atan E.D.'den şikayetçi olması üzerine saldırgan gözaltına alındı. E.D. 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"AŞAĞILADIĞI KIZIN AĞLADIĞINI GÖRDÜM"

Saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı. E.D. savcılık ifadesinde, "Yenikapı durağından Marmaray trenine bindim. Bostancı durağına geldiğimde müşteki şahıs trene biniş yaptı. O esnada kapıda duran 18-20 yaşlarında kıza hakaret içerikli söylemlerde bulunarak kapıda durduğu için söylenmeye başladı. Ben ilk başta olaya karışmadım ancak ineceğim durak olan Küçükyalı durağına tren yanaştığında kapıya yöneldiğim sırada müştekinin bağırdığını ve aşağıladığı kızın ağladığını gördüm. Bunun üzerine müştekiye dönerek, yaptığın oldu mu, genç bir kızın kalbini kırdın, bu kadar söylenmeye ne gerek vardı, hoş mu oldu şeklinde sitemde bulundum. Müşteki, 'o bunu hak ediyor, az bile yaptım' şeklinde yanıt verdi. Bana, 'sen kimsin sen karışma, istediğimi söylerim, istediğimi yaparım' dedi.

"NEFES DARLIĞI ÇEKMEYE BAŞLADIM"

Her kapıda insanların durduğunu, kızın hatalı olmadığını anlatmaya çalıştım. Aramızda sözlü bir münakasa başladı. İstasyona geldik. Tam o sırada mavi gömlekli treninin içerisinde bulunan genç bir arkadaş müştekiye aynı şekilde bağırmaya, üzerine saldırmaya başladı. Ben yaklaşık 1,5 sene önce akciğer sönmesi nedeniyle entübe olmuştum. Bu nedenle nefes darlığı çekmeye başladım. Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yasandı. Ben şahsa bir kere vurdum" dedi.

E.D., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.