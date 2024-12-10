Marmaray'da teknik arıza: Seferler iptal edildi
İstanbul'da Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Marmaray seferleri teknik bir arıza nedeniyle geçici süreliğine durduruldu. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Marmaray'ın bazı seferlerinin geçici bir süre yapılamadığı bildirildi. İstanbul'da Halkalı-Gebze- Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Marmaray seferleri durduruldu.
"TEKNİK EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTEDİR"
Aksamanın geçici bir süreliğine olduğu belirtilirken Marmaray'ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir."