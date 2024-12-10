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Marmaray'da teknik arıza: Seferler iptal edildi

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İstanbul'da Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Marmaray seferleri teknik bir arıza nedeniyle geçici süreliğine durduruldu. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Marmaray'ın bazı seferlerinin geçici bir süre yapılamadığı bildirildi. İstanbul'da Halkalı-Gebze- Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Marmaray seferleri durduruldu.

"TEKNİK EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTEDİR"

Aksamanın geçici bir süreliğine olduğu belirtilirken Marmaray'ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir."

Marmaray'da teknik arıza: Seferler iptal edildi

Marmaray'da teknik arıza: Seferler iptal edildi
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOrhan Özsoy:

Ekrem İmamoğlu nerede acaba elimde fener arıyorum İstanbul sokaklarında

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Haber YorumlarıTAKAR YUS:

HACKLEDİLER Mİ

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Haber YorumlarıŞükrü 29 null:

İstanbulda ikamet edenlere Allah sabırlık versin. ne diyelim bir müddet daha mecburen çekilecek bu belediye

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