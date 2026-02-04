Balıkesir'de zorlu hava şartlarına rağmen sahil güvenlikten hayat kurtaran operasyon

Balıkesir'in Marmara Adası ve Avşa Adası'nda meydana gelen iki ayrı olayda rahatsızlanan iki vatandaşın tıbbi tahliyeleri, olumsuz hava ve deniz şartlarına rağmen sahil güvenlik ekipleri tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ağır deniz şartları nedeniyle deniz yoluyla tahliyenin mümkün olmaması üzerine, 1 sahil güvenlik helikopteri (TCSG-501) derhal bölgeye sevk edildi. Helikopterle yapılan müdahale sonucu, rahatsızlanan vatandaşlar bulundukları adalardan alınarak Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na ulaştırıldı.

Vatandaşlar, burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine, bilinçleri açık şekilde teslim edildi. Tıbbi tahliyelerin güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, zamanla yarışılan müdahalede büyük önem taşıdı. Kurtarma ve tahliye çalışmalarını titizlikle yürüten T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir kez daha zorlu şartlarda görev yapma kabiliyetini ortaya koydu. - BALIKESİR