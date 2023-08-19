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Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

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Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 17:43'te 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

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Marmara Denizi Tekirdağ 3. Sayfa Yaşam Haberler

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