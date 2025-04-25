Marmara Denizi'nde 4,3 Büyüklüğünde Deprem
Büyükçekmece açıklarında meydana gelen depremin ardından sarsıntıyı hisseden İstanbullular sokağa döküldü. AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre, deprem 7.01 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği ilçelerde vatandaşlar sokağa döküldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.33'te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu gibi ilçelerde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı. Deprem nedeniyle vatandaşların bir süre panik yaşadığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa