Marmara'da 400 Istakoz Yavrusu Yapay Resiflere Bırakıldı

Balıkesir'in Marmara ilçesi Gündoğdu Mahallesi açıklarında, 400 adet 4 kuşak ıstakoz yavrusu ve ana ıstakoz, 18 metre derinlikteki yapay resiflere bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gündoğdu Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Semerci'nin girişimleriyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal'a teslim edilen ana ıstakozdan, fakülte tesislerinde beş yıl boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda dört kuşak yavru ıstakoz üretildi.

Üretilen yavrular, Şenmak Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Hüseyin Semerci'nin sponsorluğunda Gündoğdu Mahallesi'ne getirildi. Yavrular, Semerci'nin destekleriyle daha önce rıhtım bölgesine yerleştirilen yapay resiflere, profesyonel dalgıçlar Mithat Aracı ve Murat Aracı tarafından denizin yaklaşık 18 metre derinliğine bırakıldı.

Çalışmalara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdinç Çavuşoğlu, Veteriner Hekimi Alper Sezer, Prof. Dr. Umur Önal, Su Ürünleri Mühendisi Hakan Baki, Doktora Öğrencisi Özge Özgür, Yüksek Lisans Öğrencisi Doğukan Sazlı, Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Fehmi Bayraktar ile Hüseyin ve Serhat Semerci de rıhtımda destek verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü nezaretinde gerçekleştirilen çalışma başarıyla tamamlandı. Yetkililer, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çalışmanın Marmara ilçesi ve bölge deniz ekosistemi için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.