Marketten mide bulandıran görüntüler

Marketten mide bulandıran görüntüler
Marketten mide bulandıran görüntüler
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir markette çekilen görüntüler tepki topladı. Açık halde satılan zeytinlerin bulunduğu tezgahta bir kedinin zeytinleri yaladığı görüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yediselviler Mahallesi'nde bulunan bir markette çekilen görüntü tepki çekti. Açık halde satılan zeytinlerin bulunduğu tezgahta bir kedinin zeytinleri yaladığı görüldü.

HİJYEN KURALLARI YOK SAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hijyen kurallarının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Vatandaşlar, bu durumun insan sağlığını ciddi şekilde tehlikeye attığını belirterek denetim çağrısında bulundu. Sosyal medyada ise, "Türkiye'de hayvanseverlik bile mantıksızlık içeriyor" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem

Balıkesir'den sonra sabaha karşı korkutan bir deprem daha
Yorumlar (4)

Netherill:

kediden nolcak tertemiz hayvan :)

SAVAŞ YILDIRIM:

zaten A101 ve şok marketlerde eleman eksikliğinde hep kediler oluyor:) nerdeyse her marketlerinde görmüşüm kedi geziyorlar çıkarmıyorlar

r5qbvw8cyx:

İnsanların sağlığını bozacak.Müslüman ülkesinde çıkıyor yazıklar olsun

zırzop:

3 harflı marketlerde de durum aynı, iyi denetlenmeli

