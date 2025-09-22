Marketten mide bulandıran görüntüler
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yediselviler Mahallesi'nde bulunan bir markette çekilen görüntü tepki çekti. Açık halde satılan zeytinlerin bulunduğu tezgahta bir kedinin zeytinleri yaladığı görüldü.
HİJYEN KURALLARI YOK SAYILDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hijyen kurallarının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Vatandaşlar, bu durumun insan sağlığını ciddi şekilde tehlikeye attığını belirterek denetim çağrısında bulundu. Sosyal medyada ise, "Türkiye'de hayvanseverlik bile mantıksızlık içeriyor" gibi yorumlar yapıldı.