Markette satılan etleri müşteri servisinde taşıdılar

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir marketin müşterilerine sattığı kırmızı etleri servis aracında taşıdığına yönelik görüntüler kısa sürede büyük infiale neden oldu.

KAMU SAĞLIĞINI ALENEN TEHDİT EDİYOR

Gıda Dedektifi tarafından servis edilen fotoğraflarda etlerin müşteri servis aracına kamu sağlığını alenen tehdit edecek şekilde gelişi güzel fırlatıldığı görüldü.

BAKANLIK MARKETLE İLGİLİ DENETİM BAŞLATTI

Görüntüleri paylaşan çok sayıda vatandaş yetkililere konuyla ilgili harekete geçme çağrısı yaparken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın söz konusu marketle ilgili denetim başlattığı öğrenildi.