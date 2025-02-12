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Markette satılan etleri müşteri servisinde taşıdılar

Markette satılan etleri müşteri servisinde taşıdılar
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir markete ait etlerin şirketin müşteri aracıyla taşındığı görüntüler infial yarattı. Görüntüleri paylaşan çok sayıda vatandaş, kamu sağlığını alenen tehdit eden bu olayla ilgili yetkililere çağrıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, marketle ilgili denetim başlattı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir marketin müşterilerine sattığı kırmızı etleri servis aracında taşıdığına yönelik görüntüler kısa sürede büyük infiale neden oldu.

KAMU SAĞLIĞINI ALENEN TEHDİT EDİYOR

Gıda Dedektifi tarafından servis edilen fotoğraflarda etlerin müşteri servis aracına kamu sağlığını alenen tehdit edecek şekilde gelişi güzel fırlatıldığı görüldü.

BAKANLIK MARKETLE İLGİLİ DENETİM BAŞLATTI

Görüntüleri paylaşan çok sayıda vatandaş yetkililere konuyla ilgili harekete geçme çağrısı yaparken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın söz konusu marketle ilgili denetim başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Deweye sormuşlar neren eğri oda nerem doğru demiş ülke alt üst olmuş hak hukuk adalet millet kan ağlıuyor ama sarayda herşey güllük gülistanlık ye lürküm ye

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

O etlerin hepsine el konulsun. sokak hayvanlarına dağıtılsın.

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Haber YorumlarıTemel Temel:

bu memleket düzelmez A dan Z ye para hırsı bürümüş Ahlak inanç karakter kalmamış.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

mipdem bulandı nasılda o etleri millet yiğcek kendileri değil milletin canını düşünürler mi Allah belalarını versin

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yahu etlerin her hangi bir durum karşısında servis aracı ile taşınması sorun değil bana gore. O etleri o şekilde araca yükleyenleri, o etleri o şekilde içeri taşıyanları, o şekilde teslim alanları hepsinin sorgulanması lazım. Ama maliyemiz için iyi bir kaynak. O yüzden hadi yine iyiyiz. Belki bayram ikramiyelerine bir 100 lük gelir.

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Haber YorumlarıHalil null:

Bu nasıl bir zihniyet tir. Bu maloğlu mallara dur diyecek biri yokmu

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Haber YorumlarıASar Gnc:

midem bulandi. yani bukadar olmaz arkadas.

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