Polis ihtarına uymayan sürücü otoparka sıkıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü bir marketin otoparkına girdi. Otomobille otoparktan çıkamayacağını anlayan sürücü yaya olarak kaçarken, otomobil bağlanarak, 200 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi'nde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 38 KA 151 plakalı otomobile 'dur' ihtarına bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan ve kimliği belirlenemeyen sürücü kısa süreli kovalamacanın ardına bir marketin otoparkına girdi. Ekipler tarafından otoparkta sıkıştırılan şahıs, otomobilden inip, yaya olarak kaçtı. Şahıs kayıplara karışırken, olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından otomobil bağlanarak, 'dur ihtarına uymamak' suçundan plakaya 200 bin TL idari para cezası yazıldı. Otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

