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Mardin merkezli 10 ilde operasyonda 6 şahıs tutuklandı, 700 milyon lira hacim bulundu

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Mardin merkezli 10 ilde operasyonda 6 şahıs tutuklandı, 700 milyon lira hacim bulundu
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Mardin merkezli 10 ilde yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. MASAK'tan alınan verilere göre şüphelilerin hesaplarında 700 milyon liralık işlem hacmi tespit edilmişti.

Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şahıs tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında MASAK'tan temin edilen ham veriler üzerinde yapılan incelemede, şüphelilere ait hesaplarda toplam 700 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine 30 Eylül'de Mardin merkezli Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'in de aralarında bulunduğu 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 30 adet fişek, 2 adet şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 adet tablet, 4 adet USB bellek ve 1 adet hafıza kartı ele geçirilmişti. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüpheli de daha sonra yakalanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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