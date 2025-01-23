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Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavgada, B.D. (30) ve B.T. (30) silahla yaralanırken, Y.D. (17) kavgaya aracıyla giriş yapan birinin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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