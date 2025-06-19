Mardin Kalesi'nin Eteklerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Mardin Kalesi'nin eteklerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Mardin Kalesi'nin eteklerinde çıkan yangın söndürüldü

MARDİN - Mardin Kalesi'nin eteklerinde bulunan çalılık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesindeki Mardin Kalesi'nin alt kısmında yer alan otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin alevlere 3 farklı noktadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - 3.Sayfa
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