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Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular

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Mardin'de akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir şebeke, yüksek kar vaadinde bulundukları vatandaşlardan para toplamaya başladı. Şebeke üyeleri, vatandaşları ikna etmek için kısa vadeli faizlerle ödemeler yaptı. Vatandaşların güvenini kazanan şebeke 140 milyon dolarla kayıplara karıştı. Dolandırıcılık olayının duyulması sonrası Nusaybin'de ortalık karıştı. Mağdurların sayısı yüzlerle ifade edilirken, parasını kaptıranlar arasında polisler, doktorlar, kuyumcuların da olduğu ortaya çıktı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araya gelen bir grup, kurdukları şebeke ile vatandaşlara yüksek kar vaadinde bulunarak, başlattıkları dolandırıcılık olayını sırasıyla Midyat, Kızıltepe, Artuklu ilçelerine, sonrasında ise Şanlıurfa'ya taşıyarak piyasadan 140 milyon dolar topladı. Şebeke, dudak uçuklatan parayla kayıplara karıştı.

2023 yılının ortalarında faaliyetlerine başlayan şebeke üyeleri topladıkları paraları elektronik cihaz ihracatı başta olmak üzere birçok sektörde değerlendirdiklerini belirterek, vatandaşları ikna etti. Kurdukları sosyal medya hesapları üzerinden reklam çalışmalarını yapan şebeke üyeleri, gerçekte olmayan faaliyetleri varmış gibi göstererek, parasını değerlendirmek isteyenleri kandırdı.

GÜVENLERİNİ KAZANIP DAHA YÜKSEK PARALARI ALDILAR

Mardin Haber'de yer verilen habere göre paralarını aldıkları vatandaşlara verdiği sermaye oranında döviz bazında kar vaadinde bulunan şebeke üyeleri, vatandaşları ikna etmek için kısa vadeli faizlerle sermaye sahiplerine ödemeler yaptı. Yapılan ödemelerin ardından vatandaşların güvenini kazanan şebeke üyeleri, ödeme yaptıkları kişilerden daha sonra daha da yüksek rakamlarda para almaya başladı.

140 MİLYON DOLARLA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Uzun vadeli yatırımlarda paranın değerlendirileceğini söyleyen şebeke üyeleri güvenlerini kazandıkları vatandaşlardan her geçen gün yoğun talep alarak, beklemedikleri miktarda para toplayınca planın ikinci aşamasına geçti. İkinci aşamada tüm paraları yurt dışındaki takip edilemeyen deniz aşırı bankalara aktaran şahıslar 140 milyon dolar ile ortadan kayboldu.

İLÇEDE ORTALIK KARIŞTI

Şebeke üyelerinin ortadan kaybolmasının ardından Nusaybin'de ortalık karıştı. Şebeke üyelerinin evine giden vatandaşlar kimseyi bulamadı. Vatandaşlar eşlerinin bileziklerini dahi satarak, şebeke üyelerine kaptırdığını dile getirirken, mağdurların sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

MAĞDURLAR ARASINDA KUYUMCULAR, DOKTORLAR, POLİSLER BİLE VAR

Edinilen bilgilere göre; şebekeye para kaptıranlar arasında çiftçiler, kuyumcular, banka müdürleri, öğretmenler, okul müdürleri, doktorlar, gazeteciler, polisler, esnaflar, iş adamları ve avukatlar da bulunuyor. Söz konusu kişiler arasında Mardin'in tanınan isimleri ve önde gelen iş adamlarının olması şebekenin güçlü ilişkilere sahip olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Aydemir - 3.Sayfa

Nusaybin Şebeke Mardin Dolandırıcılık Suç Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (10)

CAN Işık:

Tebrik ediyorum ellerine sağlık :) :) :)

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Kerim Köroğlu:

AĞZINA SAĞLIK

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Erdem Sen:

helal olsun yapan kisiye..ellerine saglik

53
2
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Hep Hiçlik miş:

140 Milyon Dolara acaba Türkiyede kaç tane ÇEŞME yapıla-bilirdi insanlar için ?

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Abdullah KARAMAN:

hepsi hak etmişler.

27
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duyarlı vatandaş:

Hizan da da bir kuyumcu yüksek Mebla ile kaçtı Yakalandı ama :))

16
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Derdo Seyit:

En hayırlı kazanç alınteri ile kazanılan helal kazançtır. Doğrusu insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. İnsanların çoğu para kazanma hırsı ile helak oldular. O yüzden kısa yoldan para kazanmanın peşini bırakın çalışın ve emeğinizin hakkını yiyin.

11
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Vakkas Şahan:

Helal olsun ellerine sağlık

4
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Dağıstan:

Yüksek kar vaadiyle para kaptıran çok demek ki ....

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Murat Zkync:

1 sıfır fazla olmasın okadar para nusaybınde ne arar

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