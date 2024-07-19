Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araya gelen bir grup, kurdukları şebeke ile vatandaşlara yüksek kar vaadinde bulunarak, başlattıkları dolandırıcılık olayını sırasıyla Midyat, Kızıltepe, Artuklu ilçelerine, sonrasında ise Şanlıurfa'ya taşıyarak piyasadan 140 milyon dolar topladı. Şebeke, dudak uçuklatan parayla kayıplara karıştı.

2023 yılının ortalarında faaliyetlerine başlayan şebeke üyeleri topladıkları paraları elektronik cihaz ihracatı başta olmak üzere birçok sektörde değerlendirdiklerini belirterek, vatandaşları ikna etti. Kurdukları sosyal medya hesapları üzerinden reklam çalışmalarını yapan şebeke üyeleri, gerçekte olmayan faaliyetleri varmış gibi göstererek, parasını değerlendirmek isteyenleri kandırdı.

GÜVENLERİNİ KAZANIP DAHA YÜKSEK PARALARI ALDILAR

Mardin Haber'de yer verilen habere göre paralarını aldıkları vatandaşlara verdiği sermaye oranında döviz bazında kar vaadinde bulunan şebeke üyeleri, vatandaşları ikna etmek için kısa vadeli faizlerle sermaye sahiplerine ödemeler yaptı. Yapılan ödemelerin ardından vatandaşların güvenini kazanan şebeke üyeleri, ödeme yaptıkları kişilerden daha sonra daha da yüksek rakamlarda para almaya başladı.

140 MİLYON DOLARLA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Uzun vadeli yatırımlarda paranın değerlendirileceğini söyleyen şebeke üyeleri güvenlerini kazandıkları vatandaşlardan her geçen gün yoğun talep alarak, beklemedikleri miktarda para toplayınca planın ikinci aşamasına geçti. İkinci aşamada tüm paraları yurt dışındaki takip edilemeyen deniz aşırı bankalara aktaran şahıslar 140 milyon dolar ile ortadan kayboldu.

İLÇEDE ORTALIK KARIŞTI

Şebeke üyelerinin ortadan kaybolmasının ardından Nusaybin'de ortalık karıştı. Şebeke üyelerinin evine giden vatandaşlar kimseyi bulamadı. Vatandaşlar eşlerinin bileziklerini dahi satarak, şebeke üyelerine kaptırdığını dile getirirken, mağdurların sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

MAĞDURLAR ARASINDA KUYUMCULAR, DOKTORLAR, POLİSLER BİLE VAR

Edinilen bilgilere göre; şebekeye para kaptıranlar arasında çiftçiler, kuyumcular, banka müdürleri, öğretmenler, okul müdürleri, doktorlar, gazeteciler, polisler, esnaflar, iş adamları ve avukatlar da bulunuyor. Söz konusu kişiler arasında Mardin'in tanınan isimleri ve önde gelen iş adamlarının olması şebekenin güçlü ilişkilere sahip olduğunu gösteriyor.