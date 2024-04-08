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3 yaşındaki çocuğun can verdiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Mardin'in Nusaybin'e ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Uluslararası İpekyolu mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan tır ile lüks otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 yaşındaki Şerzan Botan A. hayatını kaybederken, Mehmet Esir A., Helin A., Berivan A. ve Alan Berken A. yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

3 yaşındaki çocuğun can verdiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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