Mardin'de Zırhlı Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki zırhlı araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
