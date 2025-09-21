Haberler

Mardin'de Zırhlı Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki zırhlı araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

