Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Mardin'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde iki tır, yolcu otobüsü, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı, yeni sığınaklar inşa edilecek

Hükümet düğmeye bastı, 81 ilde sığınaklar inşa edilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.