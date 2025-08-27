Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde iki tır, yolcu otobüsü, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
