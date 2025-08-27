Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde iki tır, yolcu otobüsü, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN