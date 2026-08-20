Mardin’de zihinsel engelli 18 yaşındaki gençten haber alınamıyor

Mardin'in Savur ilçesinde 18 yaşındaki zihinsel engelli gençten dün akşamdan beri haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Soylu Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Eroğlu'ndan (18) dün akşam saatlerinden beri haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp genci bulmak için kırsal alanda arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı