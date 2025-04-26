Mardin'de Yolcu Otobüsü Yaşlı Adamı Öldürdü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi Erdemler Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Arap Ökmen'e, seyir halindeki bir yolcu otobüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ökmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN