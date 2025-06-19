Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 7 bin 60 adet extacy hap ve 740 adet sentetik ecza ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu hapın piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 7 bin 60 adet extacy hap, 740 adet sentetik ecza (Galara hap), 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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