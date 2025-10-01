Mardin'de Uyuşturucu Operasyonları: 38 Gözaltı ve Yüksek Miktarda Madde Ele Geçirildi
Mardin'de son 15 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kayda değer miktarda esrar ve diğer uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, 27 kilo 314 gram kubar esrar, 676 gram toz esrar, 3 kilo 48 gram skunk, 37 kök Hint keneviri, 21 kök skunk bitkisi ve 355 gram sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 38 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa