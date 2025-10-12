Haberler

Mardin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı Şanlı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Mazıdağı Şanlı Mahallesi Derik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 AEV 344 plakalı otomobil ile 33 BJK 59 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, A.A. (61), H.A. (62), F.U. (23) ve M.A. (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
