Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Dargeçit-Güçlükonak kara yolunda kamyonet ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa