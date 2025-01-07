Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit-Güçlükonak kara yolunda kamyonet ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN