Mardin'de kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Mardin'in Midyat ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Midyat-Dargeçit yolunda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon ile motosiklet çapıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Muhittin Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı