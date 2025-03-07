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Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü
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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 58 yaşındaki İsmail Öztekin hayatını kaybetti. Kazaya karışan aracın plakası belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün gece Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen cip, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e (58) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkarken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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