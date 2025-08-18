Mardin'de Tır ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin- Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Üçyol mevkisinde 21 AFG 349 plakalı tır ile 34 LGL 62 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN