Mardin'de Tır ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Mardin'de Tır ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin- Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Üçyol mevkisinde 21 AFG 349 plakalı tır ile 34 LGL 62 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun

Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.