Mardin'de Tır ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Mardin-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin- Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Üçyol mevkisinde 21 AFG 349 plakalı tır ile 34 LGL 62 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa