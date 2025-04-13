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Mardin'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Mardin'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İpek Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen tır ile 47 AAF 072 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçta bulunan Selim K. (36), Sultan K. (32), Halime K. (11), Mehmet Emin K. (9), Mehmet Ali K. (10) ve Musa K. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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