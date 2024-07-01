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Mardin'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana gelen kazada tır ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Ovaköy Mahallesinde 47 ADF 898 plakalı tır ile 27 N 7919 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralılar, Yeşilli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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