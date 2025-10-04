Mardin'de Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DVU 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN