Üye Girişi
Haberler

Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kadın, üstsüz halde yürürken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. "Beni siz delirttiniz" diye bağıran kadın, polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından kaydedildi.

Mardin'de çevredeki aldırış etmeyen bir kadın, sokakta üstsüz halde yürüdü. Kadının o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BENİ SİZ DELİRTTİNİZ"

Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü. Bu sırada kadının, "Beni siz delirttiniz" diye bağırdığı belirtildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte o anlardan kareler;

Mardin'de sokakta üstsüz yürüyen kadın, hastaneye kaldırıldı

Mardin'de sokakta üstsüz yürüyen kadın, hastaneye kaldırıldı

Mardin'de sokakta üstsüz yürüyen kadın, hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu İnceleme Artuklu Mardin Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam

 Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

 Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli

Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
500

Yorumlar (1)

Erol :

Her sinirlenen bunu yaparsa vay halimize.hiç deliye benzemiyor.

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title