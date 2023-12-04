Mardin'de soba patlaması: Anne hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı

Mardin'in Savur ilçesinde bir anne, ısınmak için yaktığı sobanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Olayda 2 çocuk yaralandı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Mardin'in Savur ilçesinde ısınmak için yaktığı sobanın patlaması sonucu anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, bugün ilçenin İçören Mahallesi'nde ısınmak için sobaya benzin koyan Betül Ö., sobanın patlaması sonucu hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Betül Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrennildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MARDİN