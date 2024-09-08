Mardin'de silahlı kavga: 4 kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - MARDİN