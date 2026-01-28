Mardin'deki silahlı kavgayla ilgili 6 şahıs tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 şahıs tutuklandı.

Olay, 26 Ocak'ta Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Suud Çeçen (56) hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen 14 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişi ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MARDİN