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Mardin'de silahlı akraba kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

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Mardin’in Ömerli ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alıçlı Mahallesi'nde iddiaya göre iki aile arasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda İbrahim K. (43) ile M.K. (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İ.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı M.K. ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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