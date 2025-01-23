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Mardin'de Silahlı İntihar Girişimi: Anne Yaralandı, Oğul Hayati Tehlike Altında

Mardin'de Silahlı İntihar Girişimi: Anne Yaralandı, Oğul Hayati Tehlike Altında
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Mardin'in Derik ilçesinde, silahla intihar etmeye kalkışan H.P. isimli genç, annesi N.P.'yi yanlışlıkla yaraladıktan sonra kendini vurdu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan anne-oğulun sağlık durumu kritik.

Mardin'in Derik ilçesinde silahla intihara kalkışan H.P. (33), kendisini engellemeye çalışan annesi N.P.'yi (64) kolundan yaraladıktan sonra aynı silahla göğsüne ateş ederek kendini vurdu.

Olay, Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre H.P. henüz belirlemeyen bir nedenle silahla intihar etmeye kalkıştı. H.P.'nin intihar edeceğini gören anne N.P., müdahale etmek istedi. Silah ateş alınca N.P. kazara kolundan vuruldu. Bunun üzerine H.P. silahla göğsüne doğru ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından anne-oğul Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.P. burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesi bulunan oğlu H.P., Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. H.P.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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