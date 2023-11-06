Mardin'de şehit edilen öğretmenler görev yaptıkları okulda anıldı

Mardin'in Savur ilçesi Başkavak köyünde 5 Kasım 1994'te bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen 4 öğretmen, görev yaptıkları okulda anıldı. Okul müdürü ve şehit öğretmenlerin öğrencileri, o dönemi anlattı.

İlçenin Başkavak Köyü'nde 29 yıl önce bölücü terör örgütü PKK tarafından katledilen 4 öğretmen, görev yaptıkları Başkavak Ortaokulu'nda meslektaşları ve öğrencileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı.

Okul Müdürü İbrahim Meydan; öğretmenlerin, öğrencilere vatan ve millet sevgisini aşıladığını, bugün gelinen noktada gelişip kalkınmada, kültür sanat, bilim teknoloji ve ekonomik alanlarda kalkınmış ve ilerlemiş durumda olunduğunu söyledi. "Ülkemizin ve milletimizin kalkınmasını ilerlemesini gelişmesini istemeyen hain güçler bundan 29 yıl önce 5 Kasım 1994 tarihinde devreye girerek öğretmenlerimizi katlettiler" diyen Meydan, şöyle konuştu:

"Biz, onların yoluna ışık tutacağız. Öğrencilerimize yol göstermeye, onlara iyiyi, doğruyu vatan ve millet sevgisini öğretmeye devam edeceğiz. Hain terör örgütünce katledilen okulumuz öğretmenleri Mehmet Zeki Ödük Mahmut çatalkaya, Ali Yıldız ve Erol Ercan başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimize ve vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Şehit öğretmenlerin öğrencisi olan Ali Yılmazçeken, öğretmenlerinin şehit edildiğinde 7'inci sınıfta olduğunu belirtti.

"Onlar gittikten sonra okuyamadık"

Bütün öğretmelerinin dersime girdiğini ifade eden Yılmazçeken, "Şehit haberlerini duyduğumuzda çok etkilendik. Hafta sonu Mardin'e gittikleri sırada yolları kesilip şehit edildiler. Onlar gittikten sonra okuyamadık. Eğitimden geri kaldık. Hepsi bizimle ilgilenirdi. Ev kiralayıp burada kalıyorlardı. Ali hocanın cuma günü İstiklal Marşı okuduktan sonra kullandığı cümleler aklımdan çıkmıyor. 'Pazartesi tarih dersinden sınav yapacağım, dersinizi iyi çalışın' demişti. Ama nasip olmadı. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Öğrencilerinden Abdulkadir Gök ise yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu kaydetti.

Öğretmenlerinin kendileriyle iç içe olduğunu, ayrımcılık yapmadıkları için şehit edildiklerini aktaran Gök, "Kürt, Türk, Arap ayırmadılar, hepimize eşit davrandılar. Bu durum PKK'nın zoruna gitti. Çünkü bizim okumanızı istemediler. Cahil kalmamızı istiyorlardı. Paramız olmadığı için öğretmenlerimiz kendi maaşlarından kalem, silgi ayakkabı alırlardı. Bizim zamanımızda okuma imkanı yoktu ama bize hep destek oldular. Keşke bugün şehadet yıldönümleri değil de onlar ile birlikte kutlama yapabilseydik" şeklinde konuştu. - MARDİN