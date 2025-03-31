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Mardin'de Park Halindeki İki Tırda Yangın

Mardin'de Park Halindeki İki Tırda Yangın
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Nusaybin ilçesinde park halindeki iki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda tırlarda büyük çaplı hasar meydana geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki iki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen park halindeki iki tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında her iki tırda büyük çaplı hasar meydana geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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