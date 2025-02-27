Mardin'de Otomobil Kazası: 10 Yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin-Diyarbakır yolunda 07 BID 629 plakalı otomobil ile 72 AH 666 plakalı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN