Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde Kabala Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kabala Mahallesi kırsalında ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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