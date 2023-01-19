Mardin'de lüks cipe silahlı saldırıda ölenlerin son görüntüleri ortaya çıktı

Artuklu- Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde dün gece saatlerinde Irak plakalı bir cipe hareket halindeyken silahlı saldırı düzenlendi.Saldırda cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih(39), Waheda Haedar Jasim(63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) hayatını kaybetti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Silahlı saldırıda ölen 5 kişinin, Nusaybin'de mola verdikleri ve saldırıdan dakikalar önce dinlenme tesisindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Saat 23.44'te kaydedilen görüntülerde; Hındreen Abdullah Salih ve Waheda Haedar Jasim'in, Chiman Shaheen Khalid'in kolundan tutup vitrinlere baktığı, Abdullah Saleh Mustafa ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in peş peşe tesise girdikleri, tesisten ayrılmalarının ardından 30 kilometre sonra saat 01.00 sıralarında saldırıya uğradıkları görülüyor.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan, Mardin Valiliği yaptığı açıklamada; olay ile ilgili olarak yapılan soruşturmada olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahsın Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındığını belirtti. Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.

IRAK'TA DEFNEDİLECEKLER

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edilip Irak'a götürülecek. Ölenlerin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.