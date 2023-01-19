Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de lüks cipe silahlı saldırıda ölenlerin son görüntüleri ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, olaydan önceki güvenlik kamarası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıda hayatını kaybeden şahısların bir dinlenme tesisine girdiği anlar yer aldı.

Artuklu- Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde dün gece saatlerinde Irak plakalı bir cipe hareket halindeyken silahlı saldırı düzenlendi.Saldırda cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih(39), Waheda Haedar Jasim(63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) hayatını kaybetti.

Mardin'de öldürülen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı

Silahlı saldırıda ölen 5 kişinin, Nusaybin'de mola verdikleri ve saldırıdan dakikalar önce dinlenme tesisindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Saat 23.44'te kaydedilen görüntülerde; Hındreen Abdullah Salih ve Waheda Haedar Jasim'in, Chiman Shaheen Khalid'in kolundan tutup vitrinlere baktığı, Abdullah Saleh Mustafa ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in peş peşe tesise girdikleri, tesisten ayrılmalarının ardından 30 kilometre sonra saat 01.00 sıralarında saldırıya uğradıkları görülüyor.

Mardin'de öldürülen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, Mardin Valiliği yaptığı açıklamada; olay ile ilgili olarak yapılan soruşturmada olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahsın Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındığını belirtti. Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.

Mardin'de öldürülen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edilip Irak'a götürülecek. Ölenlerin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Mardin'de öldürülen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nusaybin Yeniköy Mardin Irak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Veys Aygun:

be katiller yaşlı tezyedemi acımadınız

Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title