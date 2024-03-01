Mardin'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi
Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi. 26 ekip ve 60 polis memurunun katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, birçok yer ve araç kontrol edildi.
Mardin'de 26 ekip ve 60 polisin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğünce il genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında; 26 ekip ve 60 personelin katılımı ile denetimler gerçekleştirildi.
Uygulamalarda; 868 şahıs ve 16 servis araç başta olmak üzere, 89 okul çevresi, 7 internet salonu, 9 kahvehane ve kafe, 16 market, büfe ve tekel bayi, 5 şans oyunu ve ganyan bayi, 15 park, bahçe, umuma açık yer ve 10 metruk bina denetlendi.
Yapılan açıklamada, okul çevresinde denetimlerin kesintisiz süreceği belirtildi. - MARDİN