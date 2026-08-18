Mardin'de Ev Yangını Söndürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şehidiye Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı