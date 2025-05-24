Mardin'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralandı

Mardin'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralandı
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Mardin'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosiklet ile otomobil böyle çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 18 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesi Mehmet Sincar Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Emin Duman ağır yaralandı. Ağır yaralanan Duman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Duman sağlık durumu ciddiyetini korurken, kazı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ - 3.Sayfa
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