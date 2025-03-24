Mardin'de Motosiklet Tıra Çarptı: 2 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre 8 Mart Mahallesi'nde kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN